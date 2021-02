Mertens quando rientra? CdM: “C’è una data per rivederlo in campo”

Quando rientra Dries Mertens? Molte ipotesi sono state fatte sul recupero dell’attaccante belga, che secondo le notizie raccolta dal Corriere del Mezzogiorno dovrebbe rientrare in campo a fine mese. Così scrive il quotidiano: “Il Napoli ha bisogno di Mertens, out da sedici gare, che è ancora in Belgio per la riabilitazione alla caviglia sinistra e dovrebbe tornare all’inizio della prossima settimana.

Sette delle dieci sconfitte stagionali e due pareggi sono arrivati senza di lui. La squadra ha subito dieci gol in più e segnato sei reti in meno rispetto alla prima parte della stagione. Il suo rientro in campo è previsto entro fine mese“.