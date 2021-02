Meno otto con il Granada. Il loro rientro nella squadra in una gara speciale

Il derby del 28 febbraio dovrebbe essere la partita del rientro per quasi tutti gli azzurri attualmente fuori gioco, match in cui Gattuso potrà finalmente riavere quasi tutti a disposizione, esclusi Lozano e Hysaj che potrebbe farcela per quella successiva, il turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Emergenza infortuni che intanto prosegue per il Napoli con il tecnico azzurro che ha ben otto giocatori indisponibili per la sfida di andata di Europa League di giovedì a Granada. Lozano e Ospina si sono aggiunti ai sei azzurri che erano già fuori gioco per l’ultima gara di campionato contro la Juventus. In difesa mancano quattro pedine. Indisponibili i due centrali difensivi: Manolas che subì una distorsione di secondo grado alla caviglia destra contro il Genoa e avrà bisogno di altri 10-15 giorni e dovrebbe tornare disponibile con il Benevento e Koulibaly, che positivo al Covid-19 dal 5 febbraio ieri è stato sottoposto a tampone e attende la negatività per poter tornare ad allenarsi e poi scendere in campo e se dovesse arrivare subito potrebbe farcela per l’Atalanta, in caso contrario se ne parlerà la prossima settimana con il ritorno contro il Granada o il Benevento (stesso discorso per Ghoulam anche lui positivo al Covid-19 dal 5 febbraio e ieri sottoposto a tampone). Nel reparto arretrato a Granada mancherà anche Hysaj che si è infortunato al polpaccio nella semifinale di ritorno di coppa Italia.

Fonte: Il Mattino R Ventre