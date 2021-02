Su Radio Kiss Kiss Napoli, Mauro Bergonzi, ex Arbitro:

“Quello di Chiellini su Rrhamani è rigore sacrosanto. C’è poco da discutere. Mi fa strano quando non vengono assegnati questo tipo di contatti in area. A caldo, magari, Pirlo ha detto cose che non pensa. L’entrata di Cuadrado è molto brutta. Il piede a martello ad altezza polpaccio è rosso. Così come è sempre successo, per questo tipo di falli, in questo campionato”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli