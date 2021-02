Marijuana – Ai domiciliari l’ex calciatore della Juve Luigi Sartor

Coltivava marijuana insieme ad un complice, l’ex calciatore di Juventus, Roma e Parma, Luigi Sartor, e per questo è stato arrestato a Parma. 106 piante di erba (per circa due chili di prodotto ricavato) fatte crescere in un casolare abbandonato di Lesignano Palmia, piccola frazione della montagna parmense. Sartor è finito ai domiciliari. Interrogato dai giudici, Luigi Sartor si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sartor fu uno dei nomi della vicenda Calcioscommesse partita dalla Procura di Cremona nel 2011. Finito in carcere, l’inchiesta si concluse per lui nel 2019 con la dichiarazione di prescrizione.

Fonte: Il Messaggero