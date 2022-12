M. Bassetti, direttore ospedale: “In Inghilterra riaprono gli stadi perchè stanno vaccinando a più non posso””

In diretta a Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova:

“Lockdown? Senza vaccini non ha senso chiudere tutto. Tra un mese saremmo di nuovo al punto di partenza. In Inghiterra riaprono gli stadi? Hanno vaccinato il 20% della popolazione”.

“In Inghilterra riaprono gli stadi? Intanto in Inghilterra stanno vaccinando a più non posso. Mi risulta che il 20% sia già vaccinato. Credo che nella prossima primavera potranno avere una buona parte della popolazione vaccinata. Credo si andrà sempre più verso l’apertura di luoghi per chi sarà vaccinato. Il messaggio e lo strumento per arrivare ad una vita normale è questo: vaccinarsi. Il lockdown potrebbe avere un senso nel momento in cui noi siamo in grado di produrre 10-15 milioni di vaccini. Siamo in grado? No ed è quindi inutile pensare di fare un lockdown, perché ci ritroviamo da capo tra un mese, con la differenza che abbiamo distrutto il tessuto economico del paese. C’è da dire che, purtroppo, nell’ultimo anno si è assistito ad uno scaricabarile della politica sui tecnici. Io ho trovato poco coraggio da parte della politica nel prendere delle scelte, dicendo “eh l’ha detto il tecnico”. Mi auguro che ci sia una maggiore presa di posizione con il nuovo governo da parte della politica”.

Fonte: Punto Nuovo Sport Show