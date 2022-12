Luis Suarez, ex calciatore: “Peccato per il Napoli. Si sarebbe potuto inserire nella lotta per il titolo…”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, Luis Suarez, ex calciatore:

“Peccato per il Napoli. Si sarebbe potuto inserire nella lotta per il titolo. Ma ha lasciato troppi punti per strada. Che hanno fatto perdere fiducia. Le squadre impegnate in Europa, comunque, pagano sempre qualcosa in campionato. Il Granada è una squadra, generalmente, di metà classifica. Ci sono buoni calciatori. E’ una buona squadra. Che anche lo scorso anno ha fatto molto bene. Per lo Scudetto, credo che il Napoli debba cambiare marcia. Ed andare spedito. Quest’anno sarà dura. Qualche calciatore è acciaccato. Il titolo sarà discorso a due, tra le milanesi. La Roma potrebbe inserirsi”

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli