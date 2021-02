Il connazionale di Ghoulam è pronto a giocarsela con Mario Rui

In un Napoli in emergenza tra infortuni e casi Covid, c’è da segnalare che si sono aggregati diversi ragazzi della Primavera ed un ex ragazzo del vivaio azzurro. Si tratta del laterale mancino Zedadka, ex Nizza e a livello professionistico ha già giocato ben cinque gare con la Cavese. Sul lato sinistro è rimasto solo Mario Rui, visto che è ancora positivo Ghoulam e infortunato Hysaj, perciò non è da escludere che possa avere una chance per le prossime gare tra Europa e campionato.

Fonte: Il Mattino