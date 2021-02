Il classe 2002 Davide Costanzo e Insigne hanno due cose in comune

Il mondo è piccolo, come si dice in questi casi, ma nel classe 2002 Davide Costanzo, sembra che il destino possa essere a suo favore. Il difensore del Napoli Primavera di mister Emmanuel Cascione, è nato a Frattamaggiore, stesso paese di Insigne e tra l’altro a via Rossini, strada identica al capitano degli azzurri. Quest’anno tra l’altro autore del gol vittoria contro il Cosenza, segnato da centrocampo. Forte fisicamente e dotato di una buona tecnica, per giovedì sarebbe la sua prima convocazione in campo internazionale, in Spagna contro il Granada. Quando si dice avere due cose in comune.

Fonte: Il Mattino