Ieri a Castel Volturno altri tre ragazzi della Primavera con la squadra di Gattuso

Mai come in questi giorni le assenze in casa Napoli, tra infortuni e casi Covid-19, sono davvero tanti, ma per fortuna che è arrivato in soccorso a Gennaro Gattuso la Primavera. Oltre ai già citati: Costanzo, Zedadka e Cioffi, ieri se ne sono aggiunti altre tre della squadra di Cascione. Si tratta del portiere classe 2002 Idasiak che in campionato ha già parato due rigori contro Cosenza e a Chiavari contro la Virtus Entella, sarà arruolato per la gara contro il Granada. A seguire il terzino destro classe 2004 Marchisano, dove ha corsa e fisicità, faceva parte della rosa del mister Under 17 Massimo Carnevale. Infine la punta, sempre 2004, Antonio Pesce, ragazzo con il vizio del gol ed è uno degli elementi più interessanti per il presente e per il futuro del vivaio azzurro.

Fonte: Il Mattino