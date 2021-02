Giordano, giornalista: “Europa League o campionato? Entrambe!”

So Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Europa League o campionato? Entrambe, altrimenti non staremmo parlando di una grande squadra. Se andiamo a fare il conteggio degli infortuni le cose sono successe a tutti. La Juventus non ha Dybala da mesi. Accadono cose che appartengono al destino ma pure alla mancanza di lungimiranza. Lozano ha giocato le ultime 13 partite comprese quelle di Coppa Italia contro Empoli e Spezia. Sono una enormità. Non si può pensare, essendo Napoli, di buttarsi via. Anche Insigne poteva giocare di meno. Ma queste sono annotazioni a margine di questo momento, c’è stato qualche leggero errore in prospettiva ma ora bisogna ripartire.”