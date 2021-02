Repubblica: “Napoli contro tutto e tutti, batte la Juve senza tre big e due al 30%”

Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus ottenuta grazie al rigore decisivo di Insigne e si è soffermato anche su tutte le assenze a cui ha dovuto far fronte Gattuso contro i bianconeri: “Stavolta il rigore l’hanno dato al Napoli, capita. Stavolta la porta stregata era del Napoli, capita. Non capita invece per caso che il Napoli batta la Juve senza KK, Manolas e Mertens, con Osimhen e Fabian al 30%, alla 13° gara in 40 giorni, contro tutto e tutti…”