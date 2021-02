Gattuso incrocia le dita per Mertens, ma c’è ottimo sul ritorno in campo a breve

In un periodo dove al Napoli arrivano notizie negative sugli infortunati, nei prossimi giorni ne potrebbe arrivare una positiva. Si tratta di Dries Mertens che è ancora ad Anversa a curarsi la caviglia gonfia per la seconda volta. Il calciatore belga, dovrebbe ritornare in Italia ad inizio della prossima settimana e se tutto dovesse andare per il verso giusto, tampone compreso, l’ex del Psv Eindoven potrebbe rivedere il campo a fine Febbraio. Come sempre in questi casi Gattuso e tutto l’ambiente azzurro incroceranno le dita.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno