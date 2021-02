Gattuso contro l’Atalanta avrà un importante recupero a centrocampo

Il recupero più vicino è quello di Demme che dovrebbe farcela già per la trasferta di domenica contro l’Atalanta, al massimo per la sfida di ritorno di Europa League del 25 febbraio al Maradona contro il Granada. Il centrocampista tedesco ha accusato un’elongazione del quadricipite della coscia sinistra e dopo aver saltato la sfida contro la Juve non prenderà parte alla trasferta di Europa League in Spagna ma il suo rientro in campo è imminente, sarà il primo azzurro a tornare a disposizione di Gattuso. Poi dovrebbe toccare a Mertens che sta proseguendo la riabilitazione alla caviglia al centro Move To Cure di Anversa, tornerà la prossima settimana a Castel Volturno per essere poi pronto per il derby contro il Benevento o andare eventualmente in panchina già contro il Granada.

Fonte: R. Ventre (Il Mattino)