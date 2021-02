Euro avversario Napoli – Nel Granada saranno assenti 8 elementi, due soprattutto in attacco

Se a Napoli si fa la conta degli assenti per la sfida contro il Granada, neanche per i ragazzi di Diego Martinez la situazione è rosea, anzi. In vista della sfida allo stadio “Los Carmines”, mancheranno sicuramente Luis Suarez, omonimo della puta dell’Atletico Madrid e quasi certamente anche di Roberto Soldado. Si aggiungono alla lista Luis Milla e Quini, mentre sarà una corsa contro il tempo, ma non sono al massimo per Angel Montoro e German. Out anche Neyder Lozano, mentre recupera in extremis l’ex Roma Gonalons. Sarà una sfida comunque giocate sul ritmo e tra l’altro in campo internazionale prendono pochi gol, perciò sarà importante uscire con un buon risultato in Spagna e giocarsela poi in casa tra una settimana.

Fonte: Andrea De Pauli CdS