E.L. – Granada/Napoli 16/mi di finale, pregi e difetti degli spagnoli

Allenatore spagnolo è Diego Martinez. Lo stadio “Los Carmenes” ha una capienza di 19.336 ma la gara sarà a porte chiuse. La squadra spagnola in campionato è reduce dalla sconfitta interna contro la capolista Atletico Madrid ed ha vinto una sola partita nel 2021 in Copa del Re. Della compagine biancorossa c’è da segnalare una vecchia conoscenza del calcio italiano, si tratta dell’ex Roma Gonalons, recuperato per la sfida contro gli azzurri come il classe ’98 Herrera. Per il resto ci sono diversi dubbi di formazione come ad esempio gli attaccanti Soldado e Luis Suarez, omonimo attaccante dell’Atletico Madrid oltre che ex di Ajax, Liverpool e Barcellona. Il gioco del Granada parte dal basso, come il Napoli, non sempre la difesa è attenta, mentre in attacco si basano sulla rapidità per sfruttare le incertezze degli avversari. Sarà insomma una sfida da prendere con le molle, ma alla portata della squadra di Gattuso, per cercare di proseguire nel migliore dei modi in campo internazionale.

A cura di Alessandro Sacco