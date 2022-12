Di Tommaso (Vesuviolive): “Rrahmani bella sorpresa contro la Juventus. Contro il Granada sarà una sfida falcidiata da infortuni”

– queste le parole di

, giornalista di

, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaella Iuliano in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -.

“Rrahmani ha sorpreso tutti contro la Juve, marcando benissimo Cristiano Ronaldo, soprattutto negli stacchi aerei. Ora ci tocca incontrare il Granada che è un’ottima squadra con una difesa quasi imperforabileGattuso, purtroppo, ha gli uomini contati: parliamo di 15 calciatori compresi i due portieri, dunque sarà costretto a pescare qualche giovane dalla primavera. Le scelte sono quasi sicuramente obbligate. In difesa e centrocampo ci sono gli uomini contati, mentre in attacco dovrebbe recuperare Insigne, che sarà affiancato da Politano ed Osimhen. Vedremo sicuramente in campo un 433. Giocheremo la prima in trasferta, quindi sarà importante segnare almeno un gol. Anche il Granada è falcidiato dagli infortuni: saranno ben 7 gli assenti tra le fila spagnole. Rivedremo un ex obiettivo del Napoli, Gonalons, che fu tanto cercato da De Laurentiis qualche anno fa. Occhio a Herrera, centrocampista in prestito dal Manchester City. Il Granada è una spagnola atipica: non gioca a viso aperto, facendo tiqui-taqua, ma si chiude molto per poi colpire in contropiede. Gattuso? Credo che il rapporto con De Laurentiis sia chiuso, tutto quello che si sta facendo ora è solo un comportamento di facciata. Ci sono anche errori di mercato alla base del malcontento, infatti è in discussione anche Giuntoli. È evidente che manchi qualcosa a questa rosa, e dopo la sfida con il Granada ci saranno una serie di partite fondamentali per il prosieguo della. Nei prossimi 11 giorni il Napoli dovrà affrontare 4 partite. Futuro allenatore azzurro? Si parla tanto di Italiano e Juric. Non credo in un ritorno di Sarri. Per prendere un allenatore top bisogna aspettare: se arriverà la qualificazione in Champions, allora si potrà puntare ad un top in panchina. Diversamente, ci sarà un ridimensionamento e ci vorranno un paio di anni prima di tornare ad investire. Scudetto? Roba per Milan, Inter e Juventus, anche se i rossoneri sono in fase calante, essendo partiti presto con i preliminari di Europa League. Giuffredi e Giuntoli hanno in comune la volontà di andare contro De Laurentiis. È un momento in cui alcuni calciatori, ed i loro procuratori, si stanno togliendo i sassolini dalle scarpe nei confronti del presidente. Questo è il motivo per cui alcuni non hanno rinnovato ed andranno a scadenza. Rosa Napoli? Se l’obiettivo di inizio stagione era quello di lottare per lo Scudetto, allora manca qualche pedina. Il problema sono i proclami fatti dalla società ad inizio anno. Granada-Napoli? 0-1: la difesa azzurra è forte abbastanza da non subire reti contro gli spagnoli”.