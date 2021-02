Di Gennaro, giornalista: “Il vero e proprio allenamento manca al Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista, ecco le sue parole: “Se il Napoli dovesse uscire dall’Europa League non me ne farei una croce. La priorità la darei al campionato, anche in Serie A si continuerà a giocare ogni 3 giorni. Non mi giocherei la carta dell’uscita volontaria ma non mi dannerei l’anima se il Napoli venisse eliminato, anche perché tra Milan e Roma ci sarebbero giorni liberi per potersi preparare. Il vero e proprio allenamento manca a questi atleti. L’Inter – che è fuori dalle Coppe – avrà un calendario con una gara a settimana fino a Pasqua. Non starei troppo a pensare al fatto che Gattuso resti o meno. Sicuramente resterà fino a fine anno, a meno di una debacle. Sicuramente però andrà fatto un bilancio serio”.