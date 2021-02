Champions League – Poker Show Germain, colpo Liverpool

Cominciano con due pesanti vittorie le gare d’andata degli Ottavi di finale di Champions League. Notte da sogno per il Paris Saint Germain, che vince 4-1 in casa del Barcellona. Al gol blaugrana di Messi su rigore i francesi si scatenano con la tripletta di Mbappè e il gol di Keane e mettono in cassaforte la qualificazione ai Quarti di finale. Tutto facile pure per il Liverpool, che espugna Lipsia per 2-0 con le reti di Salah e Manè, anche gli inglesi mettono un’ipoteca sui Quarti