Antonio Corbo, giornalista: “Che Gattuso e De Laurentiis vadano d’accordo o meno, m’interessa poco”

A “Marte Sport Live”, Antonio Corbo, giornalista:

“Gli operatori di calcio devono mantenere rapporti di formali eleganze. Che Gattuso e De Laurentiis vadano d’accordo o meno, m’interessa poco. Contano i risultati. Gattuso deve confrontarsi con le cifre. Lo stesso De Laurentiis. La mission è centrare la qualificazione Champions. Al di là delle simpatie e delle antipatie, Gattuso deve elevare la media dei risultati. Perché il Napoli deve fare altri 36 punti. In 17 partite. Al momento la sua media è a 1,90. Se ci riesce ha fatto il suo dovere. Se non ci riesce, ha fallito il progetto. Le lacrime e i languori non contano niente. Insigne? A volte le sue prestazioni sono grandissime. Non grandi. Però è un giocatore discontinuo. Forse sente troppo la responsabilità della fascia. Giocatore di elezione. Lo scegli. E te ne fai un idolo. Ha avuto qualche momento di flessione. Com’è normale. Deve superare il perimetro della città. Ed essere un personaggio di statura nazionale. Quindi, fregarsene. Il Napoli dovrebbe investire un po’ di più nella medicina sportiva. Ci sono sempre troppi indisponibili“.

Fonte: Radio Marte