Antonio Cioffi, tentazione di Gattuso per far rifiatare Insigne

In questo momento Gattuso non sa davvero che formazione da schierare in campo contro il Granada ma anche per le successive, ma per sua fortuna potrà contare su una serie di ragazzi del settore giovanile del Napoli. Il classe 2002 Cioffi ha già fatto la sua prima gara da professionista con la maglia azzurra, nel finale di gara contro la Fiorentina e mettendosi in mostra con uno spunto in attacco. Il ragazzo di Caserta è un esterno sinistro offensivo, ha già segnato un gol lo scorso anno con la Primavera nella trasferta di Firenze. Lorenzo Insigne ha recuperato, ma non è da escludere che se si dovesse pensare di farlo rifiatare Cioffi si farebbe trovare pronto.

Fonte: Il Mattino