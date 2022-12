Zazzaroni: “Napoli-Juve stessa gara come in Supercoppa ma con diverso risultato. Gattuso dice quello che pensa”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport: “ Mi ha molto sorpreso che Pirlo si lamentasse: era rigore lontano un miglio. Quando si va in difficoltà è così, sono tutti uguali gli allenatori. Vediamo ora con il nuovo corso arbitrale come Trentalange. Me lo ricordo come arbitro e non era un fenomeno. Lo chiamavo il prete simpaticamente. Vediamo se ha voglia di cambiare qualcosa, ma finalmente è andato via Nicchi. Lukaku? Inzaghi ha fatto degli errori clamorosi nelle scelte, con Parolo centrale difensivo. Una roba imbarazzante. L’Inter ha giocato in contropiede, come Gattuso. Il calcio è strano: Gattuso ha fatto la stessa partita in Supercoppa ma con un risultato opposto. Finalmente, anche con un po’ di fortuna. Quando ho visto la difesa del Napoli si poteva essere preoccupati, ma Ronaldo ha sbagliato di tutto, Morata non è né carne né pesce. Lukaku in questa Juventus avrebbe preso molto spazio. Lo Spezia mi ha impressionato, ha fatto una faccia così al Milan. Gattuso polemico? Rino è questo. Pioli è uno che ha sempre sopportato. Gattuso ha confermato di essere quello che è sempre stato, quando aveva qualcosa da dire lo ha sempre detto”.