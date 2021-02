Quest’oggi erano attesi i responsi sui due infortuni di Lozano e Ospina, entrambi contro la Juventus e per i due calciatori sono situazioni diverse. Per il messicano è una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro, due settimane di stop e rientro in campo a Marzo. Per il portiere colombiano invece è una distrazione di primo grado, quindi 10 giorni fermo e potrebbe tornare tra i convocati per la gara interna contro il Benevento.

Fonte: gianlucadimarzio.com