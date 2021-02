Serie A/Il Verona ribalta il Parma. Gli emiliani sprofondano in classifica

Nel monday night della 22a giornata il Verona di Juric vuole ritornare alla vittoria dopo le sconfitte in trasferta con Roma e Udinese. Al Bentegodi arriva il Parma di D’Aversa a secco di punti da diverse giornata, e alla ricerca di punti salvezza.

PRIMO TEMPO

All’8′ il Parma passa in vantaggio con Kucka su rigore che spiazza Silvestri e sigla 1-0 per gli ospiti. Il Verona risponde prontamente allo svantaggio, al 13’Di Marco pareggia i conti, cross di Lazovic, spizzata di Lasagna per il terzino che spiazza Sepe con un diagonale vincente. Al 21′ Gervinho pericolo in area, converge e tira con il sinistro, ma è prontamente stoppato da Gunter. Al 38′ punizione di Dimarco all’incrocio, ma è provvidenziale l’intervento dell’estremo difensore del Parma. All’intervallo è 1-1.

SECONDO TEMPO

La prima occasione della ripresa è per il Parma, Cornelius stacca di testa ma il pallone è alto sopra la traversa difesa da Silvestri. Al 61′ il Verona pasa in vantaggio ribaltando il Parma. Angolo di Dimarco che trova al centro Barak che stacca spiazzando Sepe. 2-1. All’83’ il Verona sfiora il terzo gol in contropiede con Bessa, ma il pallone viene deviato in corner. Al 93′ il giovane attaccante olandese Zirzkee sfiora il pari su assist di Dennis Man, colpo di testa alto di poco. Al 90′ il Verona vince 2-1 sul Parma.

TABELLINO

HELLAS VERONA(3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Lazovic, Tameze, Ilic(93’Veloso), Dimarco(82’Magnani); Barak, Colley(51Bessa); Lasagna. All.: Juric.

A disposizione: Berardi, Pandur, Veloso, Udogie, Terracciano, Magnani, Vieira, Sturaro, Amione, Bessa, Yeboah.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti(88’Man), Bani, Osorio(69’Pezzella), Gagliolo; Kucka, Grassi(56’Sohm), Kurtic; Karamoh(69’Mihaila), Cornelius(56’Zirzkee), Gervinho. All.: D’Aversa.

A disposizione: Colombi, Iacoponi, Pezzella, Brugman, Zirzkee, Cyprien, Sohm, Regufe, Mihaila, Dierckx, Brunetta, Man.



STADIO: Bentegodi, Verona.

ARBITRI: Massimi, Cecconi – Marchi

IV: Abbattista, VAR: Massa, AVAR: Passeri.

RETI: 8’rig. Kucka(P), 13’Dimarco(V), 61’Barak(V).

NOTE: Silvestri(V), Cornelius(P), Dimarco(V), Cornelius(P), Mihaila(P), Lovato(V).

Rec.+2, +5.

A cura di Antonio Bisesti