Serie A/Hellas Verona-Parma: 1-1 (1T): Ducali avanti, pronta risposta degli scaligeri

Nel monday night della 22a giornata il Verona di Juric vuole ritornare alla vittoria dopo le sconfitte in trasferta con Roma e Udinese. Al Bentegodi arriva il Parma di D’Aversa a secco di punti da diverse giornata, e alla ricerca di punti salvezza.

PRIMO TEMPO

All’8′ il Parma passa in vantaggio con Kucka su rigore che spiazza Silvestri e sigla 1-0 per gli ospiti. Il Verona risponde prontamente allo svantaggio, al 13’Di Marco pareggia i conti, cross di Lazovic, spizzata di Lasagna per il terzino che spiazza Sepe con un diagonale vincente. Al 21′ Gervinho pericolo in area, converge e tira con il sinistro, ma è prontamente stoppato da Gunter. Al 38′ punizione di Dimarco all’incrocio, ma è provvidenziale l’intervento dell’estremo difensore del Parma. All’intervallo è 1-1.

TABELLINO

HELLAS VERONA(3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Colley; Lasagna. All.: Juric.

A disposizione: Berardi, Pandur, Veloso, Udogie, Terracciano, Magnani, Vieira, Sturaro, Amione, Bessa, Yeboah.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa.

A disposizione: Colombi, Iacoponi, Pezzella, Brugman, Zirzkee, Cyprien, Sohm, Regufe, Mihaila, Dierckx, Brunetta, Man.



STADIO: Bentegodi, Verona.

ARBITRI: Massimi, Cecconi – Marchi

IV: Abbattista, VAR: Massa, AVAR: Passeri.

RETI: 8’rig. Kucka(P), 13’Dimarco(V).

NOTE: Silvestri(V), Cornelius(P), Dimarco(V).

Rec.+2.

A cura di Antonio Bisesti