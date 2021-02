PRIMAVERA FEMMINILE – Vince il Pomigliano, perde il Napoli

Il momento del Pomigliano femminile non è positivo solo per quanto riguarda la prima squadra, capolista in serie B, ma anche per quanto concerne la squadra Primavera. Le baby “pantere” battono per 2-0 la Fiorentina. Un risultato per certi versi inaspettato, visto la forza della compagine viola a livello giovanile. In gol Miroballo e D’Avino. Perde invece il Napoli femminile per 3-1 sul terreno della Florentia dove non basta per le azzurre la rete di Maria Visco.

Fonte: tuttocalciofemminile.com