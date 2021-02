Pino Taglialatela: “Rrahmani? Ha i mezzi per giocare nella difesa titolare del Napoli”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli sul momento della squadra di Gattuso. “Il Napoli è riuscito a portare a casa un risultato di prestigio, è stata una vittoria da uomini veri. Gli azzurri ne avevano bisogno. Adesso, però, la squadra deve concentrarsi sull’impegno col Granada. Vincere in Spagna darebbe ancora più serenità all’ambiente. La squadra è con Gattuso per fortuna sabato è riuscito a togliersi qualche sassolino dalla scarpe. Gattuso lavora tanto, ma in questa stagione ha dovuto affrontare tanti di quei problemi che avrebbero affossato chiunque. Meret è stato bravo, però è il caso di sottolineare anche la prova della difesa, che ha concesso agli attaccanti della Juve conclusioni, che non erano di difficile lettura. Faccio i complimenti a Rrahmani. Se continua così potrebbe mettere in seria difficoltà Manolas, quando il greco rientrerà dall’infortunio”.