La Juventus è stata sconfitta sabato pomeriggio dal Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, ma non sono mancate le lamentele. I massimi dirigenti: Paratici e Nedved, non nuovi su questo fronte, non hanno gradito la condotta arbitrale di Doveri e non solo. Entrambi hanno gridato: “Vergogna Calvarese, come si fa a non dare l’ammonizione, ca..0”. Un video che se dovesse essere visto dalla Procura Federale, porterebbe alla squalifica di entrambi.

Fonte: Nicola Balice CdS