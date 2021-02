Oggi specifici approfondimenti per Ospina e Lozano

Per la serie la sfortuna ci vede benissimo, per Gattuso ci sono altri due giocatori che si sono infortunati prima e a fine partita contro la Juventus. Si tratta del portiere David Ospina, degnamente sostituito da Meret, poi nel finale di gara da Hirving Lozano. Per l’estremo difensore colombiano si tratta di un risentimento all’adduttore della coscia destra, mentre il messicano è un risentimento alla coscia destra, stoico anche nel spazzare un pallone in fallo laterale. Sono entrambi in forte dubbio per la sfida contro il Granada e si aggiungono alla lista dei già sei assenti tra infortuni e Covid: Hysaj, Koulibaly, Manolas, Ghoulam, Demme e Mertens, oggi comunque ci saranno per tutti e due specifici approfondimenti.

