Milik potrebbe ritornare a Napoli, i dettagli del contratto col Marsiglia

Arkadiusz Milik è tornato a far parlare di sé in questa romantica domenica di calcio. Il polacco ha deciso di festeggiare il giorno degli innamorati a modo suo, con una foto insieme ad Aurelio De Laurentiis condita con cuoricini e la canzone d’amore per eccellenza, “Reality” di Richard Sanderson. Più che “Tempo delle Mele”, però, quello vissuto con il patron del Napoli è stato tempo di querele. Soprattutto negli ultimi mesi. L’ormai ex azzurro ha utilizzato un po’ d’ironia per stemperare i toni dopo troppe tensioni, e i tifosi del Napoli, che non gli hanno mai lesinato critiche, hanno apprezzato moltissimo. L’avventura al Marsiglia è cominciata con un gol e 90 minuti in due gare, ma anche con un infortunio alla coscia. Inevitabile per un calciatore fermo da oltre sei mesi e rigettato subito nella mischia.

In Francia, Milik ha innanzitutto l’obiettivo di tornare a sentirsi calciatore, di far bene e di guadagnarsi la chiamata della sua Polonia in vista dell’Europeo. Poi, perché no, anche quella di una big. Come anticipato da Calciomercato.it a gennaio, un pezzo importante delle negoziazioni, non a caso, fu la questione clausola rescissoria da 12 milioni, che i partenopei non volevano fosse valida per la Serie A.

Fonte: calciomercato,it