Meret, come il suo entourage: nessuna polemica, solo talento e classe

Chiunque abbia visto un po’ di calcio negli anni non può avere dubbi. Alex Meret è un portiere di assoluto valore. Chi ha qualche anno in più afferma che per piazzamento, senso della posizione, movimento tra i pali e gestione delle emozioni, sia l’erede naturale di Dino Zoff. A Napoli, nell’ ultimo periodo è stato penalizzato “dai piedi di Ospina”. Ma l’altra sera, mentre si avviava alla settima panchina, si è ritrovato invece con la Juventus di fronte ed ha sfoderato una prestazione di spessore. Notevole. Una prestazione alla Alex Meret. Nel tipico stile friulano, le sue panchine le aveva accettate in silenzio. Nessuna polemica, nè da parte sua nè del suo procuratore Federico Pastorello. Nient’affatto facile passare da predestinato ad alternativa, ma gli dei del calcio si divertono e lo vogliono dentro quando di fronte ci sono Morata e Cristiano Ronaldo. E Meret risponde presente.

Fonte: Il Mattino