Lotta alla pirateria – La Liga blocca 5 siti illegali in Italia

La Liga, nella lotta contro la pirateria, fa chiudere 5 siti da oltre un milione di visite in Italia a tutela delle proprie trasmissioni. Si è attenuta, come si legge su Calcio e Finanza alla procedura dell’AGCOM. La richiesta di blocco è scattata tra ottobre 2020 e gennaio 2021, e nel giro di pochi mesi questa autorità ha ordinato il blocco di tutti i siti web illeciti “Siamo della teoria che le registrazioni audiovisive degli eventi sportivi meritino una solida protezione attraverso l’applicazione di norme di proprietà intellettuale e, più precisamente, del diritto d’autore. LaLiga si sta impegnando da più di cinque anni per far sì che questa protezione venga riconosciuta. Questo nuovo risultato in Italia è lo specchio della costanza e dell’impegno in rete con le autorità locali, la Serie A sta svolgendo un ottimo lavoro nel paese da diverso tempo e ci ha anche aiutato in questo scenario. Il successo è che ci sia meno pirateria e che questi diritti continuino ad essere riconosciuti a livello mondiale”, ha commentato Juan José Rotger, Global Content Protection Manager di LaLiga.