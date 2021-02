L’anno nero del Napoli sugli infortuni in linea con i precedenti ma c’è una differenza sostanziale

Il riassunto della stagione del Napoli di Gattuso sta in poche e semplici parole, che l’allenatore lascia alle telecamere dopo il match con la Juventus: «Mi sarebbe piaciuto poter giocare il campionato con la squadra al completo». Una squadra al completo che però Rino, sostanzialmente, non ha mai avuto dallo scorso settembre, chiuso tra la morsa del covid e i tanti problemi fisici che hanno condizionato la stagione azzurra. Nulla di eclatante: gli infortuni in casa Napoli sono in linea con quelli delle ultime stagioni fin qui ma in un’annata senza sosta e con una partita ogni tre giorni, ogni stop rischia di pesare il doppio di quanto si è visto in passato. Gennaro Arpaia (Il Mattino)