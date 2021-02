La terza svolta di Gattuso riguarda le fasce: Di Lorenzo e Mario Rui, terzini super

Il Napoli ha vinto anche i duelli sulle fasce, i due terzini Di Lorenzo e Mario Rui si sono espressi su altissimi livelli contro a Juve. Nel primo tempo l’ex difensore dell’Empoli ha controllato Chiesa rimediando in avvio un’ammonizione per un intervento falloso sull’esterno bianconero. In avvio di secondo tempo Pirlo ha spostato l’ex attaccante della Fiorentina sull’altra fascia e a fronteggiarlo è stato Mario Rui. E tutti e due i terzini azzurri sono riusciti a limitare Chiesa il più pericoloso tra i bianconeri. Chiusure energiche, recuperi, grande sostanza sulla fascia e i movimenti giusti in copertura per scalare nella linea a quattro. Sia Di Lorenzo che Mario Rui si sono anche proposti in avanti per contribuire alle ripartenze del Napoli: il portoghese ha brillato anche per un numero di alta tecnica nei pressi della linea laterale, Di Lorenzo stato capace di spingere fino alla fine guadagnandosi punizioni importanti. La lettura di Gattuso è stata giusta anche nella copertura della fasce: Cuadrado che ha giocato solo i primi 45 minuti prima di uscire per infortunio è stato ben controllato e ha guadagnato solo una volta con pericolosità il fondo per il cross.

Fonte: R. Ventre (Il Mattino)