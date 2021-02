La prima svolta di Gattuso riguarda la difesa: baricentro basso e spazi stretti

Baricentro basso, spazi stretti, squadra più compatta: la coppia centrale difensiva composta da Maksimovic e Rrahmani ne trae giovamento e riesce a controllare al meglio Ronaldo e Morata. Il Napoli lascia il possesso alla Juve ma in questo modo riesce a difendersi meglio dietro la linea della palla senza lasciare campo per le puntate in verticale della formazione bianconera. Questo uno dei segreti della prova difensiva di squadra senza sbavature: gli azzurri non hanno lasciato corridoi centrali come nelle ultime due partite contro il Genoa in campionato e l’Atalanta in coppa Italia, situazioni che avevano messo in grande difficoltà Maksimovic e Rrahmani che avevano troppi spazi da coprire. Contro la Juve invece i reparti sono rimasti compatti, gli azzurri si sono aiutati moltissimo nei raddoppi e ha funzionato al meglio la fase difensiva di squadra. I primi due pericoli costruiti dalla formazione di Pirlo sventati da Meret (i tentativi di Ronaldo e Chiesa) sono arrivati da situazioni di palla da fermo e solo quello successivo di CR7 (altra parata di Meret) dall’unica ripartenza pericolosa concessa ai bianconeri. Una scelta tattica che ha pagato perché gli azzurri non si sono quasi mai trovati in inferiorità numerica a dover fronteggiare i tentativi dei bianconeri. R. Ventre (Il Mattino)