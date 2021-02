La fiducia a Gattuso del patron davanti a tutta la squadra

I tre punti contro la Juventus hanno, come si suol dire, calmato le acque. Consentono quantomeno a Gattuso di sentire meno il fiato sul collo di chicchessia. Secondo quanto si legge stamattina sulle pagine di Repubblica, Aurelio De Laurentiis avrebbe ribadito la fiducia al tecnico, davanti a tutta la squadra, proprio prima della gara contro i bianconeri di sabato sera. Quanto meno la cosa ha portato bene, perchè un Napoli così “squadra” non lo si vedeva da un bel po’. I tre punti hanno fermato, almeno per ora, i rumors che vedevano Gattuso esonerato in questa stagione. Ora il mister azzurro può preparare il doppio confronto in Europa League contro il Granada e le sfide in campionato contro Atalanta e Benevento in un clima più sereno. L’unica cosa di cui dovrà preoccuparsi è un’ infermeria che non vuole saperne di svuotarsi, anzi…