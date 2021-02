Koulibaly e Ghoulam, ecco quando ripeteranno i nuovi test dei tamponi

Per Gattuso non sarà semplice mandare in campo un undici contro il Granada per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ma oggi è una giornata davvero importante. Oltre a conoscere le reali condizioni fisiche di Ospina e Lozano, ma anche se non fossero serie, difficilmente verranno rischiati in Spagna, ma anche per Koulibaly e Ghoulam. Entrambi sono positivi al Covid-19 e oggi ripeteranno il tampone e non è detto che anche nel loro caso ci vorranno 21 giorni in tutto. Sarebbe importante riaverli quanto prima vista l’emergenza in difesa, perciò Gattuso e l’intero suo staff incroceranno le dita.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino