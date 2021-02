Julio Velazquez: “Granada? Occhio a non perdere palla, possono far male”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto l’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez. “Il Granada non avrà nulla da perdere ma tutto da guadagnare. Attenzione a quando si perde palla perchè ripartono forte e possono far male. A Granada sarà tosta per il Napoli. Lavorano molto a livello difensivo, sono compatti, bravi nelle ripartenze con calciatori di gran velocità. Lavorano molto e con qualità. Il Napoli farà gioco ma dovrà essere attento sulle marcature preventive per non dare spazio. Conosciamo il calcio: alla prima sconfitta si parla molto, anche troppo. Il Napoli può ancora arrivare in Champions ed al top della classifica. Anche in Spagna o Portogallo o in Turchia ci sono sempre polemiche. Dobbiamo capire che la cosa importante è il gioco, non le polemiche ed il calcio italiano è in una fase importante di sviluppo. Gattuso è un allenatore molto bravo, che ha fatto un lavoro straordinario anche al Milan. Lo affrontai quando ero all’Udinese: vinsero all’ultimo secondo con un goal di Romagnoli. Rino ha fatto un ottimo lavoro anche a Napoli, dove è quinto e può succedere di tutto”.

La Redazione