In vista del Granada c’è fiducia per il recupero di Lorenzo Insigne

Per mister Gennaro Gattuso non saranno giorni facili per la sfida contro il Granada per mettere in campo una formazione che possa ottenere un risultato positivo in Europa League. Il tecnico degli azzurri però potrà sorridere in vista della gara in Spagna per quanto riguarda Lorenzo Insigne. Il capitano è uscito a pochi minuti dalla fine contro la Juventus, con una leggera smorfia, ma sembra non essere nulla di preoccupante. Del resto contro i bianconeri ha segnato la rete numero 100 con i partenopei, perciò averlo per le prossime gare sarebbe importante e proseguire verso nuovi record.

Fonte: Corriere dello Sport