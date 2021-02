In vista del Granada ampio turn-over di Gattuso

Per mister Gattuso sembra davvero un percorso ad ostacoli quello delle prossime settimane tra campionato ed Europa League, quella di mettere in campo un undici di formazione. A cominciare dalla trasferta in Spagna contro il Granada allo stadio “Los Carmenes”, fischio d’inizio ore 21,00. Sicuramente out in sei e con il forte rischio anche di Ospina e Lozano. Il tecnico degli azzurri probabilmente potrebbe far riposare Osimhen dal primo minuto, pronto Petagna. Non è da escludere anche le presenze dei vari Lobotka, Elmas e Fabian Ruiz. Quest’ultimo rientrato dal Covid, ma che ha dato segnali incoraggianti. Insomma da oggi si capiranno le scelte da fare in vista della sfida dei sedicesimi di Europa League.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino