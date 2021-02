Gli occhi di Napoli e Atalanta sulla rivelazione spezzina Bastoni

Lo Spezia di Vincenzo Italiano è, senza dubbio, la squadra rivelazione di quest’anno. La compagine ligure annovera tra le sue fila tanti giocatori interessanti, uno tra tutti, Simone Bastoni, classe 1996, natio proprio della città di La Spezia. Ovviamente, già diversi club più “blasonati” hanno messo gli occhi su di lui. In merito, su La gazzetta dello Sport si legge: “Bastoni sprint: a settembre l’avevano promesso alla Juve Stabia, da centrocampista giocava poco. Ma Italiano ha voluto tenerlo e lo ha trasformato in fluidificante a sinistra. Un successone. Il contratto gli scade nel 2022. Gli 007 di Atalanta e Napoli sono sulle sue tracce ma non mancano altre offerte. Rinnovo? Ora come ora potrebbe anche essere difficile”