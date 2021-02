Gattuso: «Quest’anno non ho mai avuto gli attaccanti a disposizione»

Come dare torto a Gattuso? Da novembre in poi, in avanti si è dovuto pescare con il contagocce. A prendersi la scena era stato subito Victor Osimhen, il grande acquisto dell’estate venuto a mancare per l’infortunio alla spalla. Il nigeriano ha saltato dieci partite in questa annata, più altre sei per la positività al covid di rientro dalla Nigeria. Ma anche Dries Mertens non si è fatto mancare nulla: il belga è mancato fin qui in dieci partite per l’infortunio alla caviglia sinistra che ha privato il Napoli del belga negli ultimi due mesi.

Petagna ha fatto gli straordinari, ma anche lui ha dovuto convivere per settimane con qualche problema di troppo, mentre Insigne aveva già alzato bandiera bianca due volte per guai muscolari nelle prime settimane della stagione. G.Arpaia (Il Mattino)