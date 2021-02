E.L. – Tirano il fiato i due sudamericani? Pare che così decida Gattuso

Sono oltre 70 le assenze complessive contate fin qui in stagione, da spalmare sulle 32 gare giocate. Venticinque sono da ricondurre ad infortuni di tipo traumatico, nove a guai muscolari e le restanti da posizionare nel tabellone covid, in cui il Napoli ha comunque registrato meno casi di tutte le rivali eccetto Lazio e Juventus. Ospina, Insigne e Lozano sono le ultime tre preoccupazioni di Gattuso: saranno valutati oggi dopo 24 ore di stop, ma i due sudamericani potranno tirare il fiato giovedì. Torna l’Europa in un finale di febbraio che dirà chi è il Napoli e dove potrà arrivare. Ma soprattutto per Gattuso ci sarà da capire con chi potrà scendere in campo. G. Arpaia (IL Mattino)