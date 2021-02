De Laurentiis sarà anche a Bergamo, disgelo con mister Gattuso

Rispetto alle scorse settimane, dove c’era un clima tra la società e il tecnico Gattuso non del tutto idilliaco, ora invece sembra esserci una sorta di disgelo. Il presidente De Laurentiis, dalla sfida contro lo Spezia in Coppa Italia, è vicino alla squadra, tranne contro il Genoa, per dare di nuovo un segnale di compattezza. E’ chiaro che l’obiettivo sarà conquistare la zona Champions, o con i primi 4 posti, oppure vincendo l’Europa League. Il patron dei partenopei sarà presente a Bergamo per la quarta di ritorno in campionato, dove ci si gioca tanto per il prosieguo della stagione.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino