Covid e infortuni, così Gattuso resta senza mezza difesa e chiama i giovani

Quando l’infermeria e i contagi da covid vanno a braccetto, ecco che il Napoli perde mezza difesa: dei nove positivi registrati fin qui, sei sono arrivati da dicembre a oggi e, aggiunti agli infortunati, hanno segnato in maniera importante il calo di rendimento avuto da Lozano e compagni. Gattuso aveva perso Hysaj e Rrahmani dopo le nazionali – protagonisti anche di una doppia positività dopo essere rientrati in gruppo mentre contro la Juventus ha schierato il kosovaro e Maksimovic vista l’assenza dei due centrali titolari. Manolas ha alzato bandiera bianca a Genova per la caviglia e rientrerà a marzo, Koulibaly ha già saltato in stagione tre partite per infortunio e altrettante per la positività al covid registrata insieme a quella di Ghoulam. Tanto da far correre ai ripari Gattuso: contro Atalanta (in Coppa) e Juventus alla squadra sono stati aggregati i due giovani Zedadka 2000 rientrato dal prestito alla Cavese e Costanzo (2003). Un nuovo inizio con la Juventus, invece, per Fabian Ruiz: lo spagnolo è mancato per venti giorni vista la positività al covid e ha saltato ben sette partite lasciando la mediana orfana insieme con Diego Demme e sulle spalle di Bakayoko tutto il peso del nuovo 4-2-3-1. G. Arpaia (Il Mattino)