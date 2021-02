COPPA ITALIA FEMMINILE – B. Bavagnoli (all. A.s. Roma): “Contro la Florentia passi in avanti sulla mentalità”

Ieri pomeriggio l’A.s. Roma, già vincente per 0-4 sul campo della Florentia, bissa il successo ai quarti di finale di Coppa Italia con il punteggio di 5-1. Ora le giallorosse incontreranno in semifinale la Juventus, già affrontata di recente in Supercoppa italiana, sfiorando anche il successo nei tempi regolamentari. A fine gara le parole del c.t. Betty Bavagnoli.

L’obiettivo era arrivare in semifinale. Obiettivo raggiunto, con una squadra sempre concentrata fino alla fine. “Sì, sono contenta perché le ragazze hanno fatto la partita che dovevano fare. Senza perdere mai la concentrazione. Non si sono accontentate all’inizio, così sono arrivate i gol. E non si sono mai perse, cercando di gestire la gara. È un passettino in avanti da un punto di vista della concentrazione e della mentalità”.

La Roma ritroverà la Juventus in semifinale di Coppa Italia. “Spero che l’affronteremo come in Supercoppa, l’approccio deve essere quello. Vogliamo fare qualcosa in più, ci proveremo, sapendo che loro sono la squadra più forte. Quella gara ci aveva dato la consapevolezza, però dobbiamo restare umili. Andiamo ad affrontare le campionesse. Sono contenta perché quando si affrontano squadre come la Juventus deve essere sempre una gioia”.

Arriva nel momento giusta la sosta per le nazionali? “La Nazionale è il fiore all’occhiello di un movimento. Le giocatrici devono essere pronte. Anche questo momento, questa sosta, farà vedere e mostrerà che percorso stiamo facendo. Noi vogliamo continuare il nostro percorso”.

Fonte: asroma.com