Top di centrocampo? Bakayoko in versione “panterone”ritorna ai suoi livelli

E’ croce e delizia da inizio stagione. Centrocampo a due, a tre, con il perno davanti alla difesa, con l’incontrista. Ma tutto, numeri e caratteristiche in special modo. passa in secondo piano dinanzi al sacrificio e l’abnegazione. Il CdS valuta così la mediana azzurra:

Bakayoko 6,5 – Sembra un panterone, con quel passo, però guadagna possessi (8) e intensifica interdizione e raddoppi. Ottima la fase difensiva, a fronte di qualche brivido nella gestione e in appoggio.

Zielinski 6 – Non è il suo habitat e si vede: tende a strappare, per natura, ma ovviamente deve frenare per non creare buchi al centro. Dosa la distribuzione del gioco senza osare. Però c’è.

Politano 6 – Nel primo tempo deve abbattere un muro di nome Danilo, quasi opprimente, e così prova a stringere e tagliare appena annusa spazi. Non si risparmia in fase difensiva.

Fonte: CdS