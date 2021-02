SERIE B FEMMINILE – Ancora un’occasione sprecata dalla Lazio di mister Morace

In un campionato di serie B femminile dove al momento a condurre la classifica è il Pomigliano, oggi si sono giocate tre gare di recupero, dove su tutte spiccava Tavagnacco-Lazio Women. La partita finisce 0-0 e per le ragazze di mister Morace è un’altra occasione sprecata per accorciare la classifica. Per il resto netto successo per 5-1 del Lady Cittadella contro la Roma femminile e infine pareggio 1-1 tra Vicenza e Ravenna Women.

Lady Cittadella-Roma calcio femminile 5-1

Tavagnacco-Lazio Women 0-0

Vicenza-Ravenna Women 1-1

Fonte: tuttocalciofemminile.com