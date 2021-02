Serie A, Inter-Lazio: 3-1, Nerazzurri ora in testa, a +1 sul Milan

INTER-LAZIO 3-1:

All’inizio gara in equilibrio. 12’ Lautaro, destro. Fuori. Poi ancora lui. Hoedt lo falcia in area. Rigore. Lukaku realizza. 10 su 10, dal suo arrivo in Serie A. La risposta Lazio è di Immobile. Respinge Handanovic. Poi i soliti Lautaro e Lukaku. Che si rendono sempre pericolosi. 46′: Lazzari va in contrasto con Brozovic. La palla giunge a Lukaku. 2-0. Gol numero 300 in carriera. Ripresa. Dentro Escalante e Parolo. Al posto di Leiva e Hoedt. Poi i tentativi di Marusic e Acerbi. Parolo salva al 58’, su Hakimi. Ed Escalante devia in gol, fortunosamente, la punizione di Milinkovic-Savic. 2-1. Ma Lukaku la chiude. Impressionante percussione. Assist per Lautaro. E 3-1. Terzo successo consecutivo per l’Inter. Con il migliore attacco del torneo: 54 gol. Prima sconfitta nel 2021 per la Lazio. Che vinceva da 6 giornate. Sorpasso in vetta per i nerazzurri. Che vanno a +1 sul Milan. In attesa del derby.

INTER (3-5-2):

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (90′ D’Ambrosio), Barella, Brozovic, Eriksen (72′ Gagliardini), Perisic (90′ Darmian); Lukaku (90′ Pinamonti), Lautaro Martinez (78′ Sanchez).

All. Conte

LAZIO (3-5-2):

Reina; Patric, Hoedt (46′ Parolo), Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (46′ Escalante), Luis Alberto (78′ Pereira), Marusic; Correa (70′ Caicedo), Immobile (70′ Muriqi).

All. S. Inzaghi

Reti: 22′ rig. e 46′ Lukaku (I), 61′ Escalante (L), 64′ Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Hoedt (L), Lukaku (I), Hakimi (I)