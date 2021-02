RISULTATO SERIE A – Roma-Udinese 3-0, prestazione perfetta dei giallorossi di Fonseca

Quest’oggi nel lunch-match dello stadio Olimpico la Roma cercava un pronto riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus, avversario l’Udinese che veniva da un periodo positivo di risultati. I giallorossi al primo affondo passano, cross di Mancini e colpo di testa vincente di Veretout. I friulani fanno fatica a reagire, anche se ci provano con Deulofeu, ma attenta la difesa di casa. La Roma sembra in controllo, sfiora il raddoppio con il centrocampista francese. Veretout però è glaciale dal dischetto e spiazza Musso. I giallorossi segnano anche la terza rete, ma il VAR annulla per il fallo di Spinazzola su Striger-Larsen. Nella ripresa gli ospiti cercano una reazione, punizione di De Paul alta di poco. L’occasione ghiotta è di Deulofeu che recupera palla, ma invece di tirare cerca di superare Paul Lopez che lo ferma in tempo. Nel recupero la terza rete della Roma, sponda di Dzeko e di piatto sotto l’incrocio segna Pedro. Un successo che consente ai giallorossi di scavalcare la Juventus e va al terzo posto, Udinese oggi davvero non in giornata, quasi mai in partita, impalbabile l’ex Napoli Llorente.

ROMA-UDINESE 3-0 LIVE

5′ e 25′ su rig. Veretout, 90’+3 Pedro

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout (78′ Pedro), Spinazzola (87′ Bruno Peres); Lo. Pellegrini (87′ Diawara), Mkhitaryan; Borja Mayoral (69′ Dzeko).All. Fonseca

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (62′ Molina), De Paul, Walace (85′ Nestorovski), Arslan (74′ Makengo), Zeegelaar (74′ Ouwejan); Deulofeu; Llorente (62′ Okaka).All. Gotti

Ammoniti: Lo. Pellegrini (R), Veretout (R)

Fonte: sport.sky.it