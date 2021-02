Raffaele Auriemma, giornalista: “Più che ad ADL, Gattuso non piace a qualche opinionista”

Raffaele Auriemma:

“Non credo che De Laurentiis decida di mandar via un allenatore perché perde un paio di partite. Non l’ha mai fatto nella sua carriera. Se chiama Benitez è perché lui si informa. Contatta personaggi del calcio. Di recente ha chiamato anche Maldini. Perché si confronta, valuta, ama fare così. E’ un presidente attivo. Che guarda alle sue cose. Non è un pazzo. Non è un cretino. Perché ADL mandò via Ancelotti dopo averlo voluto fortemente. E portato in trionfo? Non perché Ancelotti non fosse un buon allenatore. Ma perché non aveva il polso per gestire quell’insurrezione dello spogliatoio. Ho la sensazione che l’allenatore, piuttosto che a De Laurentiis, non piaccia a qualcuno che vive nel mondo di Napoli. Che fa l’osservatore delle cose del Napoli. Qualche voce stonata. E’ una follia pensare che De Laurentiis, con il Napoli che sta facendo questi risultati, mandi via Gattuso”.

Fonte: Youtube